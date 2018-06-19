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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
İzmit'te sağanak - KOCAELİ

İzmit'te sağanak - KOCAELİ

- Yolda kalan araçtan detay görüntü - Su birikintisi olan yollardan detay görüntüler Kocaeli 'de sağanak - Kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle, bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandıKOCAELİ - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle D - 100 Karayolu'nın şehir merkezinden geçen kesimiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşması sonucu araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Su biriken yerlerden geçmek isterken araçları arızalanan bazı sürücüler, mahsur kaldı. Yol ortasında arızalanan bazı araçlar ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerine sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Mahsur Kaldı Akalan 

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