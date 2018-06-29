İzmit sokaklarının temizliği ev hanımlarına emanet İzle

-- Kadınların el örgüsü yapması

-- Kadınlar ile röp..



( KOCAELİ - ÖZEL)- Ceplerinde örgü, ellerinde süpürge ile İzmit sokaklarını temizliyorlar KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cadde ve sokakların temizliğine el atan ev hanımları, sokakları da evleri gibi temizleyerek molalarında da el örgüsü yapıyor. İzmit’te cadde ve sokakların temizliği artık ev hanımlarına emanet. Evlerinde yaptıkları işlerin aynısını yaparak para kazanma fikri oluşan 7 kadın, geçici işçi statüsünde çalışmak için İzmit Belediyesi’ne başvurdu. İzmit Belediyesi ve İŞKUR arasındaki “Toplum Yararına Programı” kapsamında başvuruları kabul edilen ve 7 ev hanımı, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başladı.

Sabah erken saatlerde kalkarak evlerindeki işleri bitiren 7 ev hanımı, İzmit sokaklarını da evleri gibi temiz hale getirmek için mesailerine başlıyor. Temizlik görevlisi kadınlar, ellerine aldıkları süpürge ve küreklerle dolaştıkları İzmit sokaklarını pırıl pırıl ediyor. Sokakları evleri gibi temizledikleri için mutlu olduklarını ifade eden 7 kişilik temizlik ekibi, mola zamanlarını da boş geçirmeyerek el örgüsü yapıyor. Evde temizlik işi ile para kazanmayı düşünerek işe başladığını söyleyen Nurcan Demirel, “İzmit’te temizlik yaptığım için gururluyum. Sabah 06.00’da kalkarak evde işimi yapıyorum. 07.10’da buraya gelerek 08.30’da işe başlıyorum. Genel Meydan temizlikleri yapıyoruz, hem çöpleri topluyoruz hem süpürüyoruz. Biz İzmit sokaklarını insanlar temiz yerlere otursunlar diye temizliyoruz. Onlar mutlu olduğu müddetçe biz de mutluyuz” dedi.

İnsanların kendilerini gördüklerinde şaşırdığını ifade eden Demirel, “Bizi gördüklerinde ‘Bir bayan nasıl yapar diyerek hayret ediyorlar. Biz de ‘Bayanın yapamadığı bir iş yok’ diyoruz. Yeter ki bir bayan istesin. Ondan sonra insanlar bize teşekkür ediyor. Onlar teşekkür edince biz de mutlu oluyoruz” dedi.

Sabah erken saatlerinde evlerinden işlerine geldiklerini belirten Sevda Çivi ise, “İzmit sokaklarını süpürüyoruz temiz olması için. Hem paramızı kazanıyoruz hem işimizi yapıyoruz. Bize iş imkanı sağladığı için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan istihdamında güçlük çekilen kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla İzmit Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında İmzalanan ‘Toplum Yararına Programı Hizmet Sözleşmesi’ kapsamında göreve başlayan kadınlar her sabah evlerindeki işleri erkenden bitirip, sokakların temizliği için mesaiye başlıyor. Toplam 50 personelin iş başı yaptığı projede işe alınan kişiler 9 ay boyunca İzmit Belediyesi bünyesinde görev yapacak. (GY-RFK-

