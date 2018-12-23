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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 400 bin lira ceza - KOCAELİ

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 400 bin lira ceza - KOCAELİ

- Körfez ilçesindeki limanın görüntüsü - Temizlik çalışmalarıİzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 400 bin lira ceza - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, İzmit Körfezi'ni kirlettiği gerekçesiyle Singapur bandıralı bir gemiye 400 bin lira para cezası kesildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, İzmit Körfezi'ni kirlettiği gerekçesiyle bir gemiye 400 bin lira para cezası uygulandı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Körfez ilçesinde bir limanda gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı olduğu, donan yağın kütleler halinde kıyıya ulaştığı bildirildi.
Liman çevresindeki kirliliği gören vatandaşlarca haber verilmesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ile gemi personelinin, beyaz kütleler halinde kıyıya vuran palm yağını topladığı belirtilen açıklamada, Singapur bandıralı gemiye 400 bin lira ceza kesildiği kaydedildi.

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