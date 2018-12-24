İzmit Körfezi'ne gemiden palm yağı sızması - KOCAELİ
- Gemiden sızan palm yağını temizleme çalışmalarıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde bir limanda, gemiden denize sızan ve donarak kıyıya ulaşan palm yağı kütlelerini temizlemek için çalışma gerçekleştiriliyor.Alınan bilgiye göre, Kirazlıyalı'da bir limanda gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı nedeniyle deniz yüzeyinde donan yağ kütleleri kirliliğe neden oldu.Liman Başkanlığı ekiplerince, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kontrolünde temizlik çalışması başlatıldı.Palm yağının yayılmaması için kıyıya yakın bir bölgede denize bariyer çeken ekipler, zodyak botlarla deniz yüzeyindeki yağ kütlelerini kepçeyle topladı. Bölgede temizlik çalışmaları devam ediyor.Liman çevresindeki kirliliği gören vatandaşların dün haber vermesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, limanda palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı nedeniyle deniz yüzeyinin kirlendiği tespit edilmiş, kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle Singapur bandıralı gemiye 400 bin lira ceza kesilmişti.