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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
İzmit Körfezi’nde kartpostallık görüntüler oluşturan flamingolar havadan görüntülendi İzle

İzmit Körfezi’nde kartpostallık görüntüler oluşturan flamingolar havadan görüntülendi İzle

Flamingoların drone görüntüleri

Gesi Flamingo 

-Detaylar

( KOCAELİ -ÖZEL) KOCAELİ

- Su kuşlarının uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi’ne akın eden yüzlerce flamingo renkli görüntüler oluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesi ile Başiskele ilçesi arasında bulunan İzmit Körfezi’nin doğu sahilinde kuşlara ayrılan sulak alan, flamingolara ev sahipliği yapıyor. Her yıl onlarca kuş türünün göçleri sırasında beslenmek amacı ile durduğu sulak alana yüzlerce flamingo akın etti. Sahil bölgesinde duran filamingo sürüsü, İzmit Körfezi’nde renkli görüntüler oluşturdu. Besin açısından zengin olan bölgede görünüşleri ile büyük ilgi çeken flamingolar, başlarını suyun altında gezdirerek yiyecek arıyor. Kartpostallık görüntüler oluşturan flamingolar havadan görüntülendi.
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