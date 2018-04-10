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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
İzmit Körfezi'nde balık popülasyonu artıyor - KOCAELİ

İzmit Körfezi'nde balık popülasyonu artıyor - KOCAELİ

- "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi" kapsamında düznelenen programdan görüntüler - Kocaeli Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'nun konuşması - Balıkların Körfez'e bırakılmasıKOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünce gerçekleştirilen "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi" kapsamında 6 bin yavru çipura, levrek ve kalkan İzmit Körfezi'ne bırakıldı.Karamürsel sahilinde düzenlenen törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, insanların çevre bilincinin her geçen gün arttığını söyledi.

Marmara Depremi'nin ardından molozların denize atılması nedeniyle bazı ilçelerde sahillerden binlerce kamyon moloz aldıklarına dikkati çeken Karaosmanoğlu, "Toprak, su ve havayı kirletmememiz gerekiyor. Evlerimizde kullandığımız pilleri, aküleri toprağa atmamalıyız. Atık kutularına bırakmalıyız. Geri dönüşümü mümkün olan atıkları kaynağında ayrıştırdığımız zaman inanın ekonomiye de çok büyük destek olmuş olacağız. En önemlisi çevreyi kirletmeyeceğiz." diye konuşu.Karaosmanoğlu, İzmit Körfezi'nin akvaryuma benzediğini dile getirerek, şöyle devam etti:"Simdi büyük balıkçılık, ağ balıkçığı burada yasaklandı. Burayı bir akvaryum haline getireceğiz. Balık tutmayacak mıyız? Daha çok tutacağız, daha çok ürün alacağız. Yeni yeni temizlenmeye başlandı. Burada 70'in üzerinde tür oluştu. Bunun en önemli göstergesi de yunusların Körfez'e gelmesidir. Halkımızın da desteğiyle cennet vatanımızı tertemiz, sağlıklı bir şehir haline getiriyoruz. Bu projeyi biz bütün gücümüzle destekliyoruz. Sahip çıkıyoruz. Biz her zaman bilimden yanayız. Biz burada sağlıklı bir hayat yaşamak istiyoruz."Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Balediye Başkanı İsmail Yıldırım ve diğer yetkililer, proje kapsamında markalanan 6 bin yavru çipura, levrek ve kalkanı denize bıraktı.Proje kapsamında daha önce 6 bin yavru balık, Gölcük Değirmendere sahilinden İzmit Körfezi'ne bırakılmıştı.

Cennet Yunuslar Gesi Irak 

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