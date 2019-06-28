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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
İzmit'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü - SOLOTÜRK gösterisi - KOCAELİ

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü - SOLOTÜRK gösterisi - KOCAELİ

- SOLOTÜRK'ü izlemeye gelen vatandaşlardan detaylar - SOLOTÜRK'ün gösterisiİzmit'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü - SOLOTÜRK'ün gösterisi yoğun ilgi gördüKOCAELİ (AA) - İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.Etkinlikler kapsamında Kültür Tepesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Günün anlam ve önemine ilişkin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in konuşmasının ardından o dönem şehit olanların yakınlarına çiçek takdim edildi. Programın ardından katılımcılar Bağçeşme'deki Namazgah Şehitliği'ne geçti. Hürriyet ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıp dua etti. Daha sonra şehitler için Fevziye Camisi'nde Mevlid - i Şerif okutuldu. - SOLOTÜRK'e büyük ilgiKentin düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyaca ünlü gösteri ekibi SOLOTÜRK de gösteri yaptı. İzmit Körfezi üzerinde yaklaşık 15 dakika süren gösteri sırasında uçakların yaptığı manevralar, yağmura rağmen ilgiyle izlendi.

Şehit Saygı Duruşu Düşman İşgali Irak 

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