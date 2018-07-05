Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
İzmit'de sıcaklık 36 dereceye çıkınca gölgelikler ve dondurma tezgahları doldu

İzmit'de sıcaklık 36 dereceye çıkınca gölgelikler ve dondurma tezgahları doldu

Gölgede serinleyen vatandaşlardan görüntü

Hava Sıcaklıkları Gölgeli Allah 

-Vatandaşlarla röportaj
-Dondurma üretici Salih Serbes ile röportaj
-Havuzda yıkanan güvercinlerden görüntü
-Detay

( KOCAELİ -HD) KOCAELİ

- Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği Kocaeli’de vatandaşlar gölgelik alanlarda ve dondurma yiyerek serinlemeye çalışıyor. Kocaeli’nin İzmit ilçesi merkezinde hava sıcaklıklarının 36 derecelere ulaşması vatandaşların gölgelik alanlara kaçmasına neden oldu. Nemin de de tkisiyle hissedilen sıcaklıkların daha da artması nedeniyle, İzmit merkezinde yeşil alanlardaki ağaç gölgeleri vatandaşlarla doldu. Yeşil alanlarda yer bulamayan vatandaşlar ise dondurma satışı yapan işletmelerde adeta kuyruğa girdi. Sıcaklardan etkilenen kuşların da havuzlarda serinlemeye çalıştığı parklarda gölge altında oturan vatandaşlar, güneşin etkisinin az da olsa geçmesini beklediklerini ifade ettiler. Satışlardan memnun olduğunu söyleyen dondurma üreticisi Sahil Serbes, “Dondurmacılıkta sıcak havalar çok önemli. Yazın tam ortasındayız. Bugün de maşallah hava 36 derece. İşlerimiz gayet güzel. Tabi insanlar, sıcak olunca serinleme ihtiyacı duyuyor. Sağolsunlar bizim dondurmamızla serinleme ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Biz de memnunuz onlar da memnun” dedi.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı