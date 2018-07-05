İzmit'de sıcaklık 36 dereceye çıkınca gölgelikler ve dondurma tezgahları doldu

-Vatandaşlarla röportaj

-Dondurma üretici Salih Serbes ile röportaj

-Havuzda yıkanan güvercinlerden görüntü

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( KOCAELİ -HD) KOCAELİ



- Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği Kocaeli’de vatandaşlar gölgelik alanlarda ve dondurma yiyerek serinlemeye çalışıyor. Kocaeli’nin İzmit ilçesi merkezinde hava sıcaklıklarının 36 derecelere ulaşması vatandaşların gölgelik alanlara kaçmasına neden oldu. Nemin de de tkisiyle hissedilen sıcaklıkların daha da artması nedeniyle, İzmit merkezinde yeşil alanlardaki ağaç gölgeleri vatandaşlarla doldu. Yeşil alanlarda yer bulamayan vatandaşlar ise dondurma satışı yapan işletmelerde adeta kuyruğa girdi. Sıcaklardan etkilenen kuşların da havuzlarda serinlemeye çalıştığı parklarda gölge altında oturan vatandaşlar, güneşin etkisinin az da olsa geçmesini beklediklerini ifade ettiler. Satışlardan memnun olduğunu söyleyen dondurma üreticisi Sahil Serbes, “Dondurmacılıkta sıcak havalar çok önemli. Yazın tam ortasındayız. Bugün de maşallah hava 36 derece. İşlerimiz gayet güzel. Tabi insanlar, sıcak olunca serinleme ihtiyacı duyuyor. Sağolsunlar bizim dondurmamızla serinleme ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Biz de memnunuz onlar da memnun” dedi.



