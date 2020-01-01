Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi Video

İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi Video

- Cumhuriyet Meydanı'ndaki DJ Ozan Doğulu'nun verdiği konserden görüntüler - Havai fişek gösterisiİZMİR (AA) - İzmir liler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi.
Yeni yılı bir arada karşılamak isteyen İzmir liler, soğuk havaya rağmen Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar, DJ Ozan Doğulu'nun verdiği konserle eğlendi.Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak yeni yıl sevincini yaşadı.Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Polis Sarılar Güvenlik Önlemi Yeni Yıl 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı