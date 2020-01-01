İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi Video
- Cumhuriyet Meydanı'ndaki DJ Ozan Doğulu'nun verdiği konserden görüntüler - Havai fişek gösterisiİZMİR (AA) - İzmir liler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi. Yeni yılı bir arada karşılamak isteyen İzmir liler, soğuk havaya rağmen Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar, DJ Ozan Doğulu'nun verdiği konserle eğlendi.Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak yeni yıl sevincini yaşadı.Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.
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