İzmirliler uzun yıllar sonra karla hasret giderdi

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( İZMİR )- Kar yağışı Karşıyaka’dan İzmir’e giriş yaptı İZMİR



- İzmir’de, yoğun kar yağışı Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Dağı bölgesinde başlarken, etkili yağış kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Bazı İzmirliler de uzun yıllar sonra kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul’da başlayan kar yağışı bugün İzmir’de de etkili oldu. Etkili olan yağış, Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı bölgesini beyaza bürüdü. Aniden etkili olan yağışla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derece düştü. Kar yağışıyla sıcaklık eksik 1’e kadar indi. İzmirlilerin kar şaşkınlığı Kar yağışının yağdığını gören ve bölgede yaşayan bazı İzmirlilerde, karın keyfini çıkardı. Kar topu oynayan İzmirliler, uzun yıllar sonra hem karla hasret giderdi, hem şaşırdı. Uzun yıllar kar yağışı görmediğini ifade eden bir vatandaş, mutlu olduklarını ve yağışla birlikte hemen dışarıya çıktıklarını ve kar topu oynadıklarını söyledi.





