İzmirliler Kadir Gecesi'nde camilere akın etti

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( İZMİR ) İZMİR



- Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde on binlerce vatandaş, İzmir'de camilere akın etti. Tüm İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'ni İzmirli vatandaşlar huşu içinde geçirdi. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde çok sayıda İzmirli camilerde bir araya geldi. 7’den 70’e her yaştan vatandaş, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazını da kıldı. Geç saatlere kadar ibadetlerini yapan İzmirliler, dualar ederek Kadir Gecesi’ni kutladı.

