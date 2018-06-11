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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İzmirliler Kadir Gecesi'nde camilere akın etti

İzmirliler Kadir Gecesi'nde camilere akın etti

Röportaj

Teravih Namazı İslam 

-Camiden detay
-Namaz kılan vatandaşlardan detay
-Dua eden vatandaşlardan detay
-Genel görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde on binlerce vatandaş, İzmir'de camilere akın etti. Tüm İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'ni İzmirli vatandaşlar huşu içinde geçirdi. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde çok sayıda İzmirli camilerde bir araya geldi. 7’den 70’e her yaştan vatandaş, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazını da kıldı. Geç saatlere kadar ibadetlerini yapan İzmirliler, dualar ederek Kadir Gecesi’ni kutladı.
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