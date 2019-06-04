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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İzmirliler bayram namazı için Hisar Camiine akın etti Haberi

İzmirliler bayram namazı için Hisar Camiine akın etti Haberi

- Namazdan genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Mazda Kalaba Alabalık Bayram Namazı Cami İmamı 


- İzmirli vatandaşlar, On bir ayın sultanı Ramazan’ın bitmesinin ardından bayram namazı için tarihi Hisar Camiine akın etti. On bir ayın sultanı Ramazan’ın sona ermesi ve Ramazan Bayramı’nın başlamasıyla birlikte İzmirli vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. Erken saatlerde camiye gelen vatandaşlar, cami imamı tarafından bayram üzerine yapılan konuşmayı dinledi. Camileri dolduran vatandaşlar, hep birlikte saf tuttu. Saat 6.27’de başlayan bayram namazında kalabalık cami avlusuna taştı. 7’den 70’e namazı huşu içerisinde eda eden İzmirliler, namaz sonrası camiden birbirleriyle bayramlaşarak ayrıldı.
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