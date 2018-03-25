İzmirli Selin resimde dünya birincisi oldu İzle

-Selin arkadaşları röportaj

-Selinin arkadaşlarıyla sınıfta sohbeti

-Selin ve resimlerden detaylar



( İZMİR -ÖZEL)- Selin Yazıcı: “Türkiye’nin adını diğer yarışmalarda da duyurmak istiyorum” İZMİR



- İzmir’de yaşayan 13 yaşındaki Selin Yazıcı, dünyanın birçok ülkesinden katılımın olduğu resim yarışmasında dünya birincisi olarak Türkiye’ye altın madalya kazandırdı. Menderes ilçesinde Özdere Oğan Timinci Ortaokulu’nda 8. Sınıf öğrencisi olan Selin Yazıcı, tam 5 yaşından beri duygularını resmederek anlatıyor. Hayatındaki her şeyi resime göre planlayan ve kendinden ödün vererek çalışmalarına devam eden Selin’in bu başarısı dünya birinciliğini getirdi. Letonya’da Jurmala Sanat Okulu tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen ‘Deniz Kenarından Yaşıyorum (Köprü)’ temalı yarışmasında Selin, ülkemize altın madalya kazandırdı. Yarışmaya ciddi katılımlar olduğunu ve onlarca kişi arasından dünya birincisi olmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Selin Yazıcı, “Resim yarışmasında altın madalya kazandım. Bu yeteneğimi daha da ileriye taşıyarak, Türkiye’yi diğer ülkelerde de temsil ettirmeyi devam ettirmek istiyorum” dedi.

25 bin öğrenci arasında da ödül Selin’in birçok yarışmadan alnının akıyla döndüğünü belirten Resim Öğretmeni Deniz Atalay da çok önemli başarılara imza attığını ifade ederek, “Örneğin dünya çapında Japonya’da düzenlenen yarışmada 25 bin öğrencinin katılımı vardır ve Selin 25 bin resim arasında ödül kazandı. Yine 8 bin kişinin katıldığı Bulgaristan’ın düzenlediği yarışmada da ödül aldı. Bu son yarışmada da yaklaşık 5 bin kişi vardı ve Selin ondan da altın madalyayı aldı. Çok ciddi katılımlar var bu yarışmalara ve o kadar kişini arsından selini cımbızla çekip çıkarıyorlar” diye konuştu.

“5 yaşından beri tutkuyla resim yapıyor” Annesi Öznur Yazıcı Selin’in 5 yaşından beri resim yaptığını ifade ederek, “Selin oldukça tutkulu ve severek yapıyor. Kendinden baya bir ödün vererek , hayatını ona göre yönlendiriyor ve sistemli bir şekilde çalışıyor. İşi ciddiye alıyor. Yaptığı bir resim olmadığı zaman tekrar tekrar silip tekrar tekrar yapıyor. Baya bir sabır örneği gösteriyor. Arkasında gerçekten ciddi bir çalışma var. Ve birçok defa da ödüller aldı. Biz de bu yüzden çok gururluyuz, özellikle Türkiye’yi temsil ettiği için çok daha gururluyuz” ifadelerini kullandı. “Gurur duyduk, çok mutluyuz” Selin’in başarısı sadece öğretmenleri ve ailesini değil arkadaşlarını da çok mutlu etti. Ödül kazanmanın çok zor olduğu yarışmalardan Selin’in ciddi bir başarı elde etmesine sevinen sınıf arkadaşları ise şunları söyledi: “Çok sevindik ve açıkçası mutlu da oldum. Çok zordu çünkü bu yarışmalar bizim için gurur vericiydi okulumuz temsil etti ülkemizi temsil etti. Gurur vericiydi bizim için.” Konusunun ‘köprü’ olan yarışmada iki köyü birleştiren bir köprüyü resmeden Selin, iki köy arasındaki iletişime de dikkat çekti. Selin’in başarısından büyük bir gurur duyduklarını belirten Okul Müdürü Mevlüt Çakmak da Selin’in birinciliği okulun girişine yazı yazdırarak tebrik etti.

