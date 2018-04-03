İzmirli öğrencilerden Arakanlı Müslümanlara ev desteği İzle
- Bangladeş sınırında bulunan Cox Bazaar bölgesinde yapılan evlerden detay görüntü ve fotoğraflar - İzmir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nun dış görüntüsü - Öğrencilerden detay görüntüler - Öğrencilerle röportaj - Okul müdürü ile röportaj - İzmir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri, Arakanlı Müslümanların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Deniz Feneri Derneği'nin başlattığı konut projesine 6 evle katkıda bulundu - Okul Müdürü Yazıcı: - "Öğretmenler ve öğrencilerimizin ciddi gayretiyle hamdolsun hedefe ulaştık. Evlerin yapım aşamasını da takip edeceğiz" - 11. sınıf öğrencisi Kumanova: - "İnşallah bu projenin devamı da gelir, bununla sınırlı kalmaz"İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - İzmir 'de ortaokul ve lise öğrencilerinin başlattığı yardım kampanyasında toplanan bağışlarla Bangladeş'e göç eden Arakanlıların barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 6 ev yaptırılacak.Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin katliam ve zulmüne maruz kalan Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş sınırında bulunan Cox Bazaar bölgesinde kendilerine ulaşan yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.Türkiye ise Bangladeş'e göç etmek zorunda kalan on binlerce mülteciye yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.İnsani ihtiyaçlarının yanı sıra barınma problemi çeken Arakanlı Müslümanlar için Deniz Feneri Derneği'nin başlattığı "Arakanlı Mültecilere Konut Projesi"ne bir destek de İzmir li öğrencilerden geldi.Arakanlı Müslümanların durumuna sessiz kalmayan 600 öğrencinin eğitim gördüğü İzmir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü, barınma problemi çeken kişilerin dertlerine bir nebze de olsa derman olabilmek adına destek kampanyası düzenledi. Okul Müdürü Hasan Ali Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk milletinin yardımseverliği noktasında dünyaya örnek olacak bir özverisinin bulunduğunu, okul olarak her yıl ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek amacıyla yardım kampanyası gerçekleştirdiklerini söyledi.
Öğrencilerin Arakanlı Müslümanlar için kalıcı bir yardımda bulunma isteğinin olduğunu aktaran Yazıcı, şu bilgileri verdi:"Ev konusunda neler yapabileceğimizi düşünüyorduk. Deniz Feneri'nin kampanyasından haberdar olunca Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğretmenlerimiz bu konuda duyarlılık gösterdiler ve onlarla görüştük. Öğrencilerimizle bir toplantı yaptık ve ev yaptırma hedefi koymaya çalıştık. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin ciddi gayretiyle hamdolsun 6 eve ulaştık. Makbuz karşılığında bağışları Deniz Feneri'ne teslim ettik, evlerin yapım aşamasını da takip edeceğiz. Evler yapıldıktan sonra inşallah öğrencilerimizi bilgilendireceğiz." dedi. Yılmaz, okul olarak 2011 yılında da topladıkları bağışlarla Somali'de su kuyusu açtırdıklarını, Suriyeli sığınmacılara yardımlarda bulunduklarını da kaydetti. - Seferber oldular11. sınıf öğrencisi Muhammet Arif Kumanova, okulunun böyle bir projeyi başlatmasının kendisini çok mutlu ettiğini anlatarak, "Asya'nın bilinmeyen bir köşesinde Myanmar'ın Arakan bölgesi. Çoğu kişi bilmez burayı. Bilinmeyen bir yere böyle destekte bulunmak okulumuz açısından çok büyük bir proje oldu, çok mutlu olduk. İnşallah bu projenin devamı da gelir, 6 evle sınırlı kalmaz." dedi. 9. sınıf öğrencilerinden Mikail Bayındır ise kampanyayı duyunca durumu Avusturya'daki ailesiyle paylaştığını, onların da çevresindeki duyarlı insanlara ulaşarak kampanyaya katkı sağladığını anlattı.Öğrencilerden Ömer Faruk Karademir, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören Müslümanlar için seferber olmak durumunda olduklarını belirterek, "Bu konuda görevlerimizi tam yapamadığımızı düşünüyorum. Küçük de olsa oradaki kardeşlerimize yardımcı olmamız gerekiyor. Böyle bir projenin başladığını duyunca elimden geleni yapmaya çalıştım." dedi. - "Bizi çok mutlu etti"Deniz Feneri Derneği Ege Temsilcisi Harun Ece ise Cox Bazaar bölgesindeki Arakanlı Müslümanların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla inşaatına başlanan 2 bin konuttan bin 2'sinin tamamlandığını, diğer evlerin yapımının devam ettiğini söyledi.
Ece, öğrencilerin bu kampanyaya destek vermesinin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Tüketimin önde olduğu sadece 'ben harcayayım, ben gezeyim, ben yapayım' anlayışının önde olduğu bir dönemde öğrencilerimizin Hazreti Peygamberin ümmetini düşünme teorisini özümsediklerini görmek bizi çok mutlu etti." dedi. Deniz Feneri Derneği tarafından yaptıkları desteklerden dolayı okula plaket verildi.