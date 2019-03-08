İzmirli kadınlardan 8 Mart’a ‘flash mob’lu anma

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi cinayete kurban giden kadınlar dikkat çeken, farklı bir eylemle anıldı. Konak Belediyesi’nin semt merkezlerinde kurs gören 150 kadın, öldürülen kadınlar için Alsancak’taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde ‘flash mob' gösterisi yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi cinayetlere ve şiddete maruz kalan kadınları anmak amacıyla Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yapılan gösteri duygusal anlar yaşattı. Öldürülen kadınların unutturulmayacağının dile getirildiği flash mob gösterisini Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi. Konak Belediyesi’nin 14 semt merkezindeki kurslara katılan 150 kadın, 'flash mob' etkinliği için Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin farklı noktalarında dağınık halde beklemeye başladı.

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında tüm kadınlar birden yere yığıldı. Bu sırada siyahlara bürünmüş üç def sanatçısı ve onların ezgilerine dansıyla eşlik eden Ruhat Kılıç Hüsseini yere kapaklanmış halde duran kadınların arasından, müzik eşliğinde dans ederek geçti. Kursiyer kadınların ölen kadınları temsil etti gösteri izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Gösteride başta Özgecan Aslan olmak üzere öldürülen kadınların isimleri sırayla anons edildi. Cinayete kurban giden kadınların isimlerinin söylendiği anlarda, kadınlar ayağa kalktı. Son kadının da ayağa kalkmasının ardından bütün kadınlar el ele vererek, birbirlerine destek olacaklarına ve kadın ölümlerinin karşısında duracaklarına ant içerek dile getirdi. Etkinlik, alkışlarla ve kadınların birbirine sarılmasıyla son buldu.

