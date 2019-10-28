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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İzmirli gençler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ‘Vatan Marşı’nı seslendirdi

İzmirli gençler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ‘Vatan Marşı’nı seslendirdi

KLİP VE RÖPORTAJ

( İZMİR ) - İZMİR

Şehit Güvenlik Güçleri Müzik Öğretmeni Öğretmen Uttu 


- İzmirli gençler bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ‘Vatan Marşı’nı seslendirip özel bir klip çekti. Çekim esnasında duygu dolu anlar yaşayan gençler, sık sık mola vermek zorunda kaldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, müzik öğretmeni Evrim Aktaş, proje sahibi Yunus Akpunar ve Veysel Arslan bir araya gelerek ‘Vatan Marşı’nı seslendirip bir klip çekti. Geçtiğimiz dönemlerde de Şehit Polis Fethi Sekin, 15 Temmuz Şehitleri ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerler için klip çektiklerini dile getiren Yunus Akpunar, Cumhuriyet’in ilanının 96. Yılına özel çekmiş oldukları klip için duygu dolu anlar yaşadıklarını ve sık sık mola vermek zorundu kaldıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Seslendirdiğimiz ve klibini çekmiş olduğumuz ‘Vatan Marşı’, Cumhuriyet Bayramımız dolayısıyla tüm milletimize armağan olsun. Aynı zamanda Barış Pınarı Harekatı’na katılan tüm askerlerimize de başarılar diliyoruz” dedi.
“Güvenlik güçlerimize moral vermek istiyoruz” Marşı seslendirmekteki amaçlarına da değinen Akpunar, “Vatanımız için kendini siper eden kahraman Mehmetçiğimize ve güvenlik güçlerimize moral kaynağı olmak istiyoruz. 96 yıl önce kahraman ecdadımızın, Cumhuriyet'imizin ilanı ile kurmuş olduğu ruhu 96 yıl sonra da unutturmamak için, biz gençler olarak alanımız olan müzikle katkı sunmak istiyoruz” diye konuştu.
(Mİ-
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