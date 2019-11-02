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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir, Venedik'e döndü

İzmir, Venedik'e döndü

Caddelerden görüntü

Sudan Trol 

-akan sudan görüntü
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Konak ilçesinde yol yapım çalışması sırasında ana su borusu patladı. Borunun patlaması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Alınan bilgilere göre, olay, Konak ilçesi Halil Rıfatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye ekiplerinin cadde üzerinde yol yapım çalışması sırasında su borusu patladı. Patlayan borudan çıkan sular cadde ve sokakları göle çevirdi. Yol üzerinde su birikintileri oluşurken, sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler evlerine giremedi. Ekiplerin suyu kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
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