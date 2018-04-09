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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir Ticaret Odası sandık başında

İzmir Ticaret Odası sandık başında

Seçi alanı ve üyelerden oy kullanım detayları

Meclis Başkanı Oy Kullanımı Meclis Üyesi İş Dünyası 

-Ekrem Demirtaş ve Mahmut Özgener oy kullanım

( İZMİR ) - İZMİR

- İzmir iş dünyasının sonucunu merakla beklediği İzmir Ticaret Odası seçimleri için üyeler, meslek komitesi ve meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. İZTO Mevcut Başkanı Ekrem Demirtaş, 67. İnşaat, Yapım ve Onarım Grubunda, Başkan Adayı Mahmut Özgener Ulaşım Araçları Satış Grubunda, Başkan Adayı Zeki Yöndem de Kişisel Bakım, Güzellik Salonları, Kuru Temizleme ve Diğer Faaliyetler Grubunda oylarını kullandı. 94 sandık kuruldu Gaziemir’deki Fuar İzmir alanında gerçekleştirilen İZTO meslek komitesi ve üyelerinin seçimleri için oy kullanımı sabah 09.00’da başladı.
17.00’de sona erecek olan seçimlerde 94 sandık kuruldu. Toplam 79 meslek komitesinde 429 komite üyesi ve 175 meclis üyesi belirlenecek. Seçimi kazanan 175 meclis üyesi, cumartesi günü İZTO Meclis Salonu’nda toplanarak yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanını belirleyecek. (MD-Y)
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