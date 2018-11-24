İzmir Şoförler Odası'na saldırı güvenlik kamerasında - İZMİR Haberi
- İzmir Şoförler Odası'na saldırı güvenlik kamerasında - Güvenlik kamerası görüntüsü İzmir Şoförler Odası'na saldırı güvenlik kamerasındaİZMİR (AA) - İzmir 'de bir kişi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın camları ile bina önündeki odaya ait minibüs ve otomobilin camlarını kırdı.Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece oda binasına saldırı ihbarı sonrası yürüttüğü soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin M.Y. olduğunu belirledi.Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Şüphelinin ifadesinde taksicilik için yaptığı başvurunun reddedildiğini, alkol aldıktan sonra öfkesine hakim olamadığını belirttiği öğrenildi.M.Y, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, saldırgana sabıkası nedeniyle çalışma izin belgesi verilmediğini, bu nedenle odayı hedef seçtiğini belirterek, "Ne yaparlarsa yapsınlar şu dönemde meslek saygınlığımızı ve hizmet kalitemizi yukarıya taşıma çabalarımızı engelleyemeyecekler.” ifadelerini kullandı.Güvenlik kamerası görüntülerinde M.Y'nin içki şişesini fırlatarak bina ve odaya ait minibüs ve otomobilin camlarını kırması anları yer aldı.