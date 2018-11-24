Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir Şoförler Odası'na saldırı güvenlik kamerasında - İZMİR Haberi

İzmir Şoförler Odası'na saldırı güvenlik kamerasında - İZMİR Haberi

- İzmir Şoförler Odası'na saldırı güvenlik kamerasında - Güvenlik kamerası görüntüsü İzmir Şoförler Odası'na saldırı güvenlik kamerasındaİZMİR (AA) - İzmir 'de bir kişi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın camları ile bina önündeki odaya ait minibüs ve otomobilin camlarını kırdı.Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece oda binasına saldırı ihbarı sonrası yürüttüğü soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin M.Y. olduğunu belirledi.Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Şüphelinin ifadesinde taksicilik için yaptığı başvurunun reddedildiğini, alkol aldıktan sonra öfkesine hakim olamadığını belirttiği öğrenildi.M.Y, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, saldırgana sabıkası nedeniyle çalışma izin belgesi verilmediğini, bu nedenle odayı hedef seçtiğini belirterek, "Ne yaparlarsa yapsınlar şu dönemde meslek saygınlığımızı ve hizmet kalitemizi yukarıya taşıma çabalarımızı engelleyemeyecekler.” ifadelerini kullandı.Güvenlik kamerası görüntülerinde M.Y'nin içki şişesini fırlatarak bina ve odaya ait minibüs ve otomobilin camlarını kırması anları yer aldı.

Kamera Güvenlik Kamerası Avcılık İçki Şişesi Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı