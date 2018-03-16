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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
İzmir polisinden film gibi uyuşturucu operasyonu

İzmir polisinden film gibi uyuşturucu operasyonu

- Operasyondan genel ve detay görüntüler

( İZMİR )- Uyuşturucu tacirleri drone ile havadan da takip edildi İZMİR

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- İzmir polisi, şehre yüklü miktarda uyuşturucu getiren zehir tacirini hem karadan hem havadan takip etti. Zehir tacirinin aracında yapılan aramada 30 kilogramdan fazla skank (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. Bir şahsın Ankara plakalı bir araç ile İzmir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği istihbaratına ulaşan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı takibe aldı. Aksiyon filmlerini aratmayan operasyon drone ile havadan da görüntülenirken, gerekli güvenlik tedbirlerini alan Narkotik Şube ekipleri, söz konusu aracı kontrollü bir şeklide durdurarak araç sürücüsü M.S. (31) isimli şahsı yakaladı. Narkotik dedektör köpeği Julien’in aracın bagaj kısmına yoğun tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş paketler içerisinde 30 kilo 150 gram skank (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen M.S. (31), çıkarıldığı olduğu mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. (AG-
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