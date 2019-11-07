Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
İzmir Narlıdere Metrosu’nda iki istasyon birleşti

İzmir Narlıdere Metrosu’nda iki istasyon birleşti

Tünel açma makinası ile iki istasyonun birleşmesinden detay görüntüler

Uzunlu Metro İnşaatı Raylı Sistem Troy Salmas 

-İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe'nin röportajı
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü Fahrettin Altay ile Narlıdere arasındaki 7,2 kilometrelik metro hattında ilk iki istasyon birbirine bağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 Haziran ayında temelini attığı Narlıdere Metrosu'nun yapımına devam ediyor. Fahrettin Altay-Narlıdere hattındaki 7 istasyonda birden çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova İstasyonu ile Çağdaş İstasyonu arasındaki 860 metrelik mesafeyi tünel açma makinesi (TBM) ile aşarak iki istasyonu birbirine bağladı. “Dev köstebek” diye de adlandırılan TBM’nin iki istasyonu birleştiren tüneldeki son çalışması İzmir Büyükşehir Belediyesi ve metro inşaatında çalışanlar tarafından sevinçle karşılandı. TBM’nin tünelden çıkışını izleyenler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcı Eser Atak ile Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon da vardı. Çalışmalar tamamlandığında Bornova EVKA-3’ten metroya binen bir yolcu, Narlıdere’ye kadar aktarmasız gidebilecek. Çalışmalarla, İzmir’de raylı sistemin uzunluğu 179’dan 186,5 kilometreye ulaşacak. Yaklaşık 900 kişinin çalıştığı Fahrettin Altay-Narlıdere metro projesinde bugüne kadar 4 kilometreden fazla tünel açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, klasik yöntem olan “Yeni Avusturya Metodu”nu (NATM) kullanılarak 3 bin 150 metre uzunluğunda tünel açtı. NATM ile 1,5 yılda 3 bin 150 metre tünel açılırken, TBM ile 1,5 ayda 860 metre ilerleme sağlandı. Hat üzerine kurulan ikinci TBM de kazıya başladı ve 105 metre yol aldı. Böylece açılan tünelin toplam uzunluğu 4 bin 115 metreye ulaştı. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro projesinin finansmanını devletten maddi destek almadan kendi olanaklarıyla karşılıyor. Kesintisiz ulaşım Metro çalışmalarının hızlı bir şekilde, aksamadan ilerlediğini belirten Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, “Bu rakam epeyce hızlı ilerlediğimizi gösteriyor. Yani bu da tünel açma sürelerimizin kısalması anlamına geliyor. TBM bizi çok daha hızlı bir biçimde hedefe ulaştıracak. 2020 sonunda tünel kazma işlemimizi bitirmeyi planlıyoruz. Ardından da diğer işlerimizi yapıp 2022’de, bir aksilik olmazsa, metromuzu İzmirlilerin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Böylece metro ile Bornova’dan Narlıdere’ye kadar aktarmasız gidilebilecek” dedi.
Toplu taşımaya yatırım yapılmasının önemini belirten Gökçe, “Toplu taşımanın birinci önceliği raylı sistem, başka bir çare yok. Raylı sistem yapan kentler geleceğe hazırlanan kentler, belediyemiz İzmir’i geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Başkanımız Tunç Soyer'in yeni hedefi Buca Metrosu, onun için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 2020 yılında Buca Metrosu’nun temelini atmayı hedefliyoruz, ihale hazırlıklarımız bu yönde sürüyor. Bir yandan da Çiğli Tramvayı için hazırlıklar büyük bir hızla devam ediyor. Yine 2020 yılında Çiğli Tramvayı için çalışmalara başlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı