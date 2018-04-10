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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
İzmir merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonu İzle

İzmir merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonu İzle

- Zanlıların İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılmaları - Kişisel bilgilerine ulaştıkları kişilere "borçları nedeniyle haciz işlemi başlatılacağını, verilen hesaplara acil para yatırmaları gerektiğini" söyleyerek dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 kişi tutuklandı - Şebekenin yöneticisi olduğu iddia edilen G.Ö'nün aynı suçlamayla açılan başka bir dava kapsamında 5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.İZMİR (AA) - İzmir merkezli 2 ilde, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik operasyonda "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla dolandırıcılık şikayetlerinin artması üzerine çalışma başlattı.Yapılan araştırma sonucu şebeke üyelerinin "avukat Yağmur" ismiyle telefonla aradıkları mağdurlara, "özel sağlık sigortası ve benzeri borçları nedeniyle haciz işlemi başlatılacağını" söyleyerek verdikleri hesaplara acil para yatırmaları gerektiğini sağladıkları tespit edildi. - Zanlılar İzmir ve Eskişehir'de yakalandıBunun üzerine kurulan 5 kişilik özel ekip, soruşturmayı derinleştirerek para yatırılan dolandırıcılara ait hesap hareketlerini incelemeye aldı. Değişik tarihlerde 46 kişi tarafından para yatırılan hesabın S.K'ya (27) ait olduğu belirlendi.Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin bağlantılı olduğu kişileri takibe alan ekipler operasyon düzenledi.
Operasyonda S.K. ile S.B.İ. (25) İzmir 'de, G.Ö. (35) ise Eskişehir'de saklandığı bir evde gözaltına alındı. - Aynı suçtan 5 ay cezaevinde kalmışSorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden G.Ö'nün şebekenin yöneticisi olduğu iddia edildi.Zanlının, 2016 yılında Bayraklı'da 176 kişinin dolandırılması sonrası düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda şebeke üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandığı, 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.Emniyetteki işlemlerin ardından "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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