İzmir merkezli suç örgütü operasyonu İzle

- Operasyon yapılması - Zanlının Emniyet binasından çıkarılmasıGÜNCELLEME - - İzmir merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİİZMİR (AA) - İzmir merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 37'si yakalandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, yağma, yaralama, çek senet tahsilatı ve şantaj gibi suçların bazı gruplar tarafından organize şekilde işlendiğinin tespit edilmesi üzerine 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, bu sabah İzmir merkez olmak üzere İstanbul, Ankara , Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon'da "Sarallar", "Beşoklar" ve yurt dışında "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" adıyla varlık gösterdiği belirtilen "Necati Arabacı" grubuna yönelik düzenlediği operasyonda 37 şüpheliyi gözaltına aldı.Operasyon kapsamında 60 adreste yapılan aramalarda AK - 47 kalaşnikof uzun namlulu silah, 15 tabanca, tabanca ve silaha ait çok sayıda mermi, çelik yelek ile uyuşturucu madde ele geçirildi.Firari 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın ise sürdüğü bildirildi. Zanlıların, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgütü yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma, adam yaralama, tehdit, birden fazla kişiyle darp, ihaleye fesat karıştırmak, çek senet tahsilatı, şantaj, eğlence merkezleri önünde illegal otopark işleterek izinsiz vale ve güvenlik hizmeti ile haksız kazanç sağlamak" gibi suçları işledikleri ileri sürüldü.