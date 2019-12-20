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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 88 gözaltı kararı

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 88 gözaltı kararı

GÖZALTINA ALINANLARIN HASTANEDEN ÇIKIŞLARI

( İZMİR ) İZMİR

İstifa Mahrem Bild Yakalama Kararı Kripto 


- İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen kişiler arasında muvazzaf 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden, sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 1 teğmenin de olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında toplamda 40'ı muvazzaf, 88 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başta İzmir olmak üzere 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 88 şüpheliden 52'sinin gözaltına alındığı bildirildi.

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