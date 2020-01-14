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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 176 yakalama kararı

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 176 yakalama kararı

-Şüphelilerden sağlık kontrolü detay

( İZMİR ) İZMİR

Muvazzaf Asker Yakalama Kararı Kripto Trol 


- İzmir merkezli 49 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 176 asker hakkında gözaltı kararı çıkarken 115 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir TEM, Organize ve Malı Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında gözaltı kararı olan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan yakalama ve gözaltı kararı verilen muvazzaf askerler arasında 6 F-16 pilotu üsteğmen ile 4 İlçe Jandarma Komutanı olduğu belirtildi.
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