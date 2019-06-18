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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İzmir merkezli FETÖ’nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon: 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli FETÖ’nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon: 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı

şahısların getirilmesi

Bild Kripto 

-detay

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir merkezli FETÖ’nün TSK’nın kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün İzmir’deki TSK yapılanmasına yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 48’i muvazzaf 65 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonun devam ettiği bildirildi.

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