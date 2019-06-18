İzmir merkezli FETÖ’nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon: 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı

- İzmir merkezli FETÖ’nün TSK’nın kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün İzmir’deki TSK yapılanmasına yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 48’i muvazzaf 65 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun devam ettiği bildirildi.
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