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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
İzmir merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

İzmir merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

Operasyondan detay görüntüler

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Suç Örgütü Terör Örgütü 

-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( İZMİR )- Helikopter destekli operasyonda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi İZMİR

- İzmir merkezli 7 ilde uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen helikopter destekli dev operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun İzmir ayağında yakalanan 22 kişinin İzmir Emniyetindeki sorguları devam ediyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi, kalıcı sonuçların alınması, terör örgütü bağlantılı uyuşturucu faaliyetlerin ve bu yolla elde ettikleri gelirin önlenmesine dair operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak saha ve analiz çalışmalarını da sürdüren İzmir Emniyeti, örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen iki ayrı suç örgütüne yönelik olarak 26 Mart 2018 günü İzmir merkezli, 7 ayrı ilde (İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Muğla, Kayseri, Gaziantep ve Manisa) gerçekleştirilen eş zamanlı ve planlı operasyon düzenledi.
Helikopter destekli operasyona 2 hava aracı, özel harekat unsurları ve 5 narkotik dedektör köpeği ile 125 ekipten oluşan toplam 272 polis katıldı.
İzmir’in Konak ve Çiğli ilçelerinde bulunan 5 farklı mahalleye düzenlenen operasyon kapsamında 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 79 kilogram esrar, 13 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), bin 810 adet ecstasy, 55 gram ecstasy tozu, 974 gram kokain, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, yapılacak işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği açıklanırken, örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütleri ile bağlantılı 13 şahsın değişik tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı da belirtildi.
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