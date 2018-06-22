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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İzmir-Manisa karayolunda toprak kayması - MANİSA

İzmir-Manisa karayolunda toprak kayması - MANİSA

- İzmir - Manisa karayolunda toprak kayması - Toprak kayması olan bölgeden detaylarİzmir - Manisa karayolunda toprak kaymasıMANİSA (AA) - Manisa 'da sağanak nedeniyle medyana gelen toprak kayması sonucu İzmir - Manisa karayolunun bir şeridi trafiğe kapandı. Manisa 'ya giriş yolunda Kuvayı Milliye Anıtı'na yaklaşık 500 metre mesafede, karayolunun bir bölümünde toprak kayması meydana geldi.Sağanak nedeniyle gevşeyen toprak zeminin kayması ve İzmir - Manisa karayolunun bir şeridini kapatmasıyla, ulaşımda aksama meydana geldi.Yolda yaklaşık 5 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu. Karayolu Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek, çalışma başlattı.Trafik tek şeritten verilirken, çalışmaların birkaç saat daha süreceği öğrenildi.

Toprak Kayması 

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