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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir-İstanbul otoyolunda araç yangını Haberi

İzmir-İstanbul otoyolunda araç yangını Haberi

Yanmış haldeki otomobil kaldırılırken detay

Araç Yangını Bayram Trafiği Trol 

-sıkışan trafik
-detaylar
-fotoğraflar

( BURSA )- Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu- Orhangazi Tüneli'nde yanan otomobil trafiğin 1 saat durmasına sebep oldu BURSA

- Kurban bayramı öncesinde hizmete açılmasıyla birlikte bayram trafiğini büyük ölçüde rahatlatan Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda tünel içerisinde yaşanan araç yangını trafiğin 1 saat boyunca durmasına sebep oldu. Edinilen bilgiye göre Gebze - Orhangazi arasındaki Orhangazi Tüneli içerisinde Onur Salgı idaresindeki 34 R 8397 plakalı araç seyir halindeyken yanmaya başladı.
Aracı son anda terk eden sürücü ve yanındaki yolcular canlarını zor kurtarırken alev alev yanan araç yüzünden tünelde araç trafiği durdu. 1 saat boyunca kapalı kalan tünel sebebiyle otoyolda kilometrelerce araç trafiği oluştu. Yanan aracın yolun kenarına çekilmesiyle birlikte trafik tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.
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