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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda bir viraj daha dönülüyor İzle

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda bir viraj daha dönülüyor İzle

Drone görüntüsü

Uzunlu Resmi Gazete Bild Bakanlık Hanlı 

-Otoyoldan detay görüntüler
-Gişelerden görüntüler

( İZMİR ) - Dev projede Saruhanlı-Kemalpaşa kısmı yarın trafiğe açılıyor İZMİR

- İzmir ile İstanbul arasını 9 saatten 3.5 saate indirecek olan ve 2019’un yazına yetiştirilmeye çalışılan İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Saruhanlı ile Kemalpaşa arasında bulunan bölümüne bakanlıktan onay gelmesinin ardından yol trafiğe açılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyol projeleri arasında gösterilen ve yapımına ara verilmeden devam edilen Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda önemli bir etapta daha sona gelindi. İstanbul ile İzmir arasını 3.5 saate indirecek olan otoyolun açılması için geri sayım devam ederken, önemli bir etap daha tamamlandı. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan projede Edremit ayrımı - İzmir kesimi Saruhanlı Kavşağı ile Kemalpaşa Kavşağı arasının trafiğe açılması bakanlık tarafından onaylanmıştı. Onay 28 Aralık 2019 tarihindeki resmi gazetede de yayımlandı. Otoyolun bu kesiminin, 1 Aralık 2018 tarihinde gece 00.01 sıralarında trafiğe açılacağı bildirildi.
Yarın açılacak bu bölgeyle birlikte önemli bir etap daha tamamlanmış oldu. Geçtiğimiz günlerde İzmir’de konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019’un yaz ortalarında otoyolu tamamen hizmete açmak istediklerini söylemişti. Uzaklar yakın olacak Toplamda 426 kilometre uzunluğundaki projenin bitmesiyle birlikte İzmir ile İstanbul arası çok daha yakınlaşacak. Halihazırda yaklaşık 9 saat süren iki şehrin arası proje tamamlandıktan sonra bu zaman 3.5 saate düşecek. 36 viyadük, 3 tünel ve 25 kavşağı içinde barındıracak olan otoyolun yapımında yaklaşık 8 bin işçi çalışırken, bakanın açıklamasından sonra Eylül 2019’da açılması planlanan otoyolun yaz ortasına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi.
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