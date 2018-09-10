İzmir'in turist sayısında yüzde 42'lik artış İzle



- İzmir Büyükşehir Belediyesinin iki yılda 7 milyon lira kaynak aktardığı İzmir Turizm Tanıtma Vakfı (İZTAV), kent turizmini canlandırmak için çoğu Avrupa'dan 44 ülkede tanıtımlarını sürdürüyor. İngilizce olarak hazırlanan 25’er saniyelik 6 film, Youtube’da 13 milyondan fazla izlendi. İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2018’in ilk 7 ayında geçen seneye oranla turist sayısında yüzde 42'lik artış oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun başkanlığını üstlendiği İZTAV, kente gelen turist sayısını artırmak ve İzmir’in turizmle büyümesini sağlamak için tematik turizm anlayışı ile tanıtım atağını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin son iki yılda 7 milyon lira kaynak aktardığı İZTAV, düzenlediği dijital kampanya kapsamında 44 ülkede İzmir iletişimi yaptı; Youtube’de 21 ülkede, Instagram’da ise tüm Avrupa’da İzmir’in farklı yönlerini ön plana çıkaran videolar yayınlatarak kentin tanıtımını gerçekleştirdi. Turist sayısı 584 bin 777’ye ulaştı İzmir İl Kültür Turizm verilerine göre, geçtiğimiz seneye göre kente gelen yabancı turist sayısında yüzde 42.63 oranında bir artış oldu ve turist sayısı 584 bin 777’ye ulaştı. 2017 yılında bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 6 olmuş ve 409 bin 991 kişiye ulaşılmıştı. İZTAV yetkilileri, bu hızla 2015 yılından sonra ilk kez 1 milyon turist barajının aşılmasını beklediklerini söyledi.



Sektör temsilcileri ise turist sayısındaki artışın tanıtım atağının yanı sıra İzmir’in huzurlu ortamı, Adnan Menderes Havalimanı’na dış hatlardan gelen sefer sayısı ve turizm yatırımlarının artışına bağlanabileceğini belirtti.

Sene sonunda 1 milyon 100 bin turistin İzmir’e gelmesinin yolunun da reklam kampanyasının devam etmesinden geçtiğini ifade etti.

İzmir'e in fazla turist Almanya, Hollanda, İngiltere, Belçika ve Fransa’dan gelirken Çin, Polonya, ve Rusya’dan gelen turist sayılarında da geçen seneye oranla iki kat artış olduğuna dikkat çekildi. Müze ziyaretçi sayıları da 2016 ve 2017’de 1 milyonun altında kalırken, bu senenin ilk 7 ayında bu sayı 1 milyon 286 bin 322’ye ulaştı. En çok ilgiyi Efes görse de, bu sene en fazla ziyaretçi artışı Bazilika’da gerçekleşti. 2019 hazırlıkları başladı İZTAV’ın yürüttüğü dijital kampanya kapsamında İngilizce olarak hazırlanan yemek, tarih, deniz, doğa ve güneş temalı 25’er saniyelik 6 film, mayıs sonundan itibaren Instagram ve Youtube’de yayınlanmaya başladı.

Ağustos ayının sonuna kadar filmler Youtube’de 13 milyon kez izlenirken, Instagram’da da 4 milyon kişiye ulaştı. Youtube’daki tanıtım filmlerine en büyük ilgi İtalya, Fransa, Yunanistan Romanya, İngiltere ve İspanya'dan gösterilirken, Instagram yayınları ise en çok Ukrayna, Yunanistan, Rusya ve İtalya'da izlendi. İZTAV yetkilileri, tanıtım kampanyasının yılsonuna kadar süreceğini, 2019 yılı tanıtım faaliyetleri için de şimdiden çalışmalara başladıklarını bildirdi.

