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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
İzmir'in ortasında trafiğe 'sandalyeli' koruma

İzmir'in ortasında trafiğe 'sandalyeli' koruma

İzmir 'in ortasında trafiğe "sandalyeli" koruma - Şair Eşref Paşa Bulvarı'ndan görüntüler - Bulvarda çukurların oluştuğu kısımın görüntüleri - Mahalle sakinlerinin aldığı sandalyeli önlemin görüntüleri - Araçların çukurun yanından geçerken yavaşlamalarının görüntüleri İzmir 'in ortasında trafiğe "sandalyeli" koruma - Konak ilçesindeki Şair Eşref Bulvarı'nda altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ancak iş tamamlandıktan sonra üzeri kapatılmayan, yağmurla birlikte su dolan çukurların trafik için tehlike oluşturduğunu gören bir vatandaş, evden getirdiği sandalyeyle güvenlik önlemi aldıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde, yolda altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ancak üzeri kapatılmayan çukurların trafik için tehlike oluşturduğunu farkeden bir vatandaş, evinden getirdiği sandalyeyle güvenlik önlemi aldı.Şair Eşref Bulvarı'nda daha önce kazı çalışması yapan belediye ekipleri, iddiaya göre önceki gün çalışmaları tamamlayıp gitti ancak kazılan alanı doldurmadı.Kent genelinde günün erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle de bulvar üzerinde çukurlar oluştu.Yaya ve araç trafiği için tehlike oluşturan çukurları farkeden bir mahalle sakini, araçların ve insanların zarar görmemesi için yola sandalye koyup güvenlik şeridi çekti.Bulvarı kullanan araç sürücülerinin de vatandaşların sandalyeli önlemini dikkate aldığı görüldü.

Güvenlik Önlemi 

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