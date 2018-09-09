İzmir'in kurtuluşunun 96. yıl dönümü - Solo Türk ve Türk Yıldızları gösteri sundu
- Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösterisinden görüntüler - İzleyici detayları - Gösteriyi izleyen çocuklardan görüntüler İzmir 'in kurtuluşunun 96. yıl dönümü - Kentin düşman işgalinden kurtuluşu çeşitli etkinliklerle kutlandıİZMİR (AA) - İzmir 'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'inci yıl dönümünde çeşitli etkinlikler yapıldı.Sabah saatlerinde Zafer yürüyüşü ile başlayan kutlamalar, akşam Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi ile devam etti. İzmir liler ellerinde Türk bayraklarıyla Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Kordonboyu'nda toplanıp, gösterileri ilgiyle izledi.Türk bayraklarıyla uçakları selamlayan İzmir liler, gösteriyi cep telefonlarıyla çekti, uçakların alçak uçuşlarını alkışlarıyla destekledi.Bazı vatandaşlar, gösteriyi balkon ve bina çatılarından takip etti.Kutlamalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun başında yer aldığı fener alayının ardından Gündoğdu Meydanı'ndaki Haluk Levent ve Olten Filarmoni Orkestrası konseriyle sürecek.