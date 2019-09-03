İzmir'in Karabağlar ilçesinde yanan 500 hektarlık alanı yeşillendirmek için arazi hazırlığı başladı

--Arşivden yangın görüntüleri ve drone görüntüleri



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Karabağlar ilçesinde 53 saatte kontrol altına alınan, 500 hektarlık alanda etkili olan orman yangının ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılması amacıyla arazide hazırlıklar başladı.

18 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde İzmir’in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını sadece İzmir’i değil, tüm Türkiye’yi üzüntüye boğmuştu. 500 hektarlık alanı kül eden yangından sonra bölgede soğutma ve teknik incelemesini tamamlayan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi anlamlı bir günde Karabağlar ormanlarını yeniden yeşertmek adına sahanın arazi hazırlığı için ilk startı verdi. Sahanın yanmış ağaç enkazlarından temizlenmesi ve dikime hazır hale getirilip sürülmesi için, çok sayıda dozer ve onlarca kesim işçisi sahada iş başı yaptı. Sahaya ilk fidanlar, 11 Kasım günü sadece İzmirlilerle değil tüm Türkiye ile aynı anda dikilecek. Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleşecek başka büyük bir etkinlikle de milyonlarca fidan toprakla buluşacak, İzmir Karabağlar ormanları küllerinden yeniden doğacak.

