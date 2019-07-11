İzmir'in 26 mahallesinde muhtarlıklara sandık kuruldu

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( İZMİR )- İzmir'de örnek sandık kararı: Vatandaşlar dilek ve şikayetlerini sandıklara atıyor İZMİR



- İzmir'in Çiğli ilçesinde, vatandaşların beklentilerinin etkin bir şekilde karşılanması amacıyla 26 mahallenin muhtarlıklarına sandıklar kuruldu. Bu sayede vatandaşlar, mahallenin sorunlarını iki gün boyunca kurulacak sandıklar aracılığıyla belediye yetkililerine iletecek. Çiğli Belediyesi örnek bir karara imza atarak, Çiğli’nin 26 mahallesinde sandık kurdu. Vatandaşlar; dilek, öneri ve taleplerini hazırlanan formlara yazarak sandıklara atmaya başladı.

11-12 Temmuz olmak üzere iki gün boyunca sandıkların muhtarlıklarda kurulu olacağı ifade edilirken, vatandaşların sandıklara attıkları formlar, daha sonra görevliler tarafından incelenerek çözüm önerisi bulunacak. Esentepe Mahalle Muhtarlığında kurulan sandık başına giden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vatandaş odaklı belediyecilik yapabilmek adına vatandaşın talep ve önerilerini toplamak istediklerini söyledi.



İlk kez kurulan sandıkların başına sabah erken saatlerden itibaren gitmeye başlayan Çiğlililer, vatandaş memnuniyet anketini doldurup görüşlerini bildirip, başlatılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahalle muhtarları da taleplerin tespiti açısından sandıkların kurulmasının iyi bir çalışma örneği olduğunu ifade etti.

"İlçe halkımızın beklentilerini belirleyerek hizmetlerimizi üreteceğiz" Çiğli halkının iki gün boyunca öneri ve taleplerini belediyeye iletmelerini isteyen Başkan Gümrükçü, "Çiğli’nin 26 mahallesinde sandıklar kurduk ve vatandaşlarımızın bu sandıklara dilediğince, özgürce düşüncelerini bize iletmelerini istiyoruz. Şu anda öncelikli talepleri tespit aşamasındayız. İlçe halkımızın beklentilerini belirleyerek hizmetlerimizi üreteceğiz" dedi.

Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal belediyecilik belediyelere farklı toplumsal kesimler için daha fazla sorumluluk yüklüyor. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz arasında insan onuruna yakışır yaşam koşullarının sağlanması yer alıyor. Bu hedefimize ulaşabilmek için de belediye olarak sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Başkanlık makamını mahallelere taşıyarak sorunları yerinde tespit ediyoruz. Bir yandan da haftada bir gün şafak mesaisi yapıyoruz, sabah 06.00’dan itibaren mahalle muhtarlarımızla birlikte sokakları geziyoruz. Başkan yardımcılarımız da mahalle çalıştayları yaparak farklı bir çalışma yürütüyor. Kısacası, Çiğli’nin geleceğini planlarken popülist ve geçici çözümlerden uzak durup, gerek bugün, gerekse gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yerelde sürdürülebilir kalkınmayı ilke olarak belirledik. Çiğli’nin kaynaklarını, doğa ile kalkınma arasındaki dengeyi koruyan, mahalleler ve sosyal guruplar arasındaki eşitsizliği minimize etmeyi hedefleyen ve üretimi destekleyen bir yönetim anlayışı içerisinde kullanacağız."

