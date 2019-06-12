İzmir genelinde sağanak yağış etkili oldu

--Yağmura yakalananlar

--Trafikten detay

--Yağış görüntüsü

-- Detaylar

--Göle dönen caddelerden detay

--Genel detay

--Ekiplerden detay



( İZMİR ) - Menemen'i sağanak vurdu - Meteorolojiden o iller için son dakika açıklaması İZMİR



- İzmir’in Menemen ilçesinde, öğleden sonra başlayan sağanak yağış özelikle kentin en işlek cadde ve sokaklarını adeta göle çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından sağanak yağış İzmir ve bölgesinde etkili oldu. Yağışlardan özelikle Menemen ilçesi nasibini aldı. Yağış dakikalar içerisinde cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Yağış nedeniyle, sürücü ve vatandaşlarda zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçakların altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Menemen Belediyesi’ne bağlık ekipler, suların tahliyesi için yoğun bir çaba sarf etti. Sağanak, İzmir’in bazı ilçelerinde de etkisini gösterdi. Ani sel riskine karşı meteorolojiden açıklama Öte yandan, Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Son değerlendirmelere göre; bölgemizin iç kesimlerinde halen devam eden sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, bugün 14.00 - 20.00 TSİ saatleri arasında İzmir ve Manisa illeri geneli ile Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in güneyi, Aydın’ın güneyi ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

