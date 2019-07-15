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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir’e şehit haberi düştü

İzmir’e şehit haberi düştü

Şehidin evinden görüntüler

Şehit Baba Ocağı Cenaze Çatışma 

-Genel görüntüler
-şehidin fotoğrafı

( İZMİR ) İZMİR

- Hakkari kırsalında girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur'un acı haberi İzmir’in Torbalı ilçesindeki baba ocağına verildi.
Hakkari'nin Ceylanlı köyü ve Sütçüler Mahallesi'nde 'Dolunay 2' operasyonu sürdüren Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timinde görevli olan Torbalılı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur, girilen çatışma sonucunda şehit oldu. Şehidin acı haberi, Torbalı Ayrancılar Mahallesi'nde oturan anne Züleyha ve baba Mehmet Tokur'a Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Dülge, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Oğuz Kesen ve Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu tarafından verildi.
Yeni evli olduğu öğrenilen Tokur’un vasiyeti üzerine cenazesi, Diyarbakır’da şehit olan ve Ankara’ya defnedilen komutanı Seçkin Çil’in yanına defnedilecek.
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