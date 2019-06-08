Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir’e şehit ateşi düştü

İzmir’e şehit ateşi düştü

Şehit evinden detaylar

İlk Müdahale Şehit Asker Baba Ocağı Askeri Helikopter Sağlık Ekipleri 

-Acılı aileden detaylar
-Genel detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- Niğde’nin Demirkazık Dağı’nda, tırmanış yaparken ayağını kıran dağcıyı kurtarmak için bölgeye giden askeri helikopterden düşen ve şehit olan askerin İzmir’deki baba ocağına acı haber ulaştı. Niğde’de, Demirkazık Dağı’na tırmanış yaparken ayağı kırılması sonucu mahsur kalan bir dağcı için kurtarma çalışması başlatılmıştı. Çalışmalar sırasında helikopterden düşen Konya 3. Ana jet Üssü 135 Filo Personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya (30) ipten kayarak yüksekten düşmesi sonucu yaralanmış, ardından da kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Acı haberin ardından şehit askerin, İzmir’in Çiğli ilçesindeki baba ocağına da acı haber ulaştı. Aileye, oğullarının şehadet haberi askeri yetkililer tarafından verildi.
Acı haberi alan Nuran Harmankaya'ya ilk müdahaleyi evin önünde bekleyen sağlık ekipleri yaptı. Acı haberin ardından şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi askeri yetkililer ve yakınları teselli etti. Şehit askerin cenazesinin nerede defnedileceği ise henüz netlik kazanmadı.
İlgili Foto Galeriler
Trabzon Maçka'da çatışma! Şehit ve yaralılar varTrabzon Maçka'da çatışma! Şehit ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı