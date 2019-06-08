İzmir’e şehit ateşi düştü

-Acılı aileden detaylar

-Genel detaylar



( İZMİR ) İZMİR



- Niğde’nin Demirkazık Dağı’nda, tırmanış yaparken ayağını kıran dağcıyı kurtarmak için bölgeye giden askeri helikopterden düşen ve şehit olan askerin İzmir’deki baba ocağına acı haber ulaştı. Niğde’de, Demirkazık Dağı’na tırmanış yaparken ayağı kırılması sonucu mahsur kalan bir dağcı için kurtarma çalışması başlatılmıştı. Çalışmalar sırasında helikopterden düşen Konya 3. Ana jet Üssü 135 Filo Personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya (30) ipten kayarak yüksekten düşmesi sonucu yaralanmış, ardından da kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Acı haberin ardından şehit askerin, İzmir’in Çiğli ilçesindeki baba ocağına da acı haber ulaştı. Aileye, oğullarının şehadet haberi askeri yetkililer tarafından verildi.

Acı haberi alan Nuran Harmankaya'ya ilk müdahaleyi evin önünde bekleyen sağlık ekipleri yaptı. Acı haberin ardından şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi askeri yetkililer ve yakınları teselli etti. Şehit askerin cenazesinin nerede defnedileceği ise henüz netlik kazanmadı.

