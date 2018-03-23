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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
İzmir’e çamur yağdı, oto yıkamacılar dolup taştı İzle

İzmir’e çamur yağdı, oto yıkamacılar dolup taştı İzle

Vatandaş röpoartajları

Lodos Kalaba Alabalık Yağan Irak 

-Oto yıkamacıdan ve tozlu arabalardan detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağması vatandaşlara zor anlara yaşattı. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlardan kimileri kendi imkanlarıyla araçlarını temizlerken kimileri ise oto yıkamacılarının yolunu tuttu. İzmir’de gece boyu yağan yağmur ardında çamur bıraktı. Sabahın erken saatlerinde güne başlayan İzmirliler, sabah arabalarının çamurla kaplandığını görünce şaşkınlık yaşadı. Kimisi kendi imkanlarıyla araçlarını temizlerken, kimileri de oto yıkamacıların yolunu tuttu. Öte yandan havada etkili olan lodosun Kuzey Afrika’dan taşıdığı toz kentte görüş mesafesini de azalttı. Soluğu oto yıkamacıda aldılar Sabah işe gitmek için kalkan vatandaşlardan kimisi eline su şişesini alarak aracını temizledi. Kimisi ise oto yıkamacıların yolunu tuttu. Soluğu oto yıkamacıda alan vatandaşlar şunları söyledi: “Aracımı tertemiz bıraktım sabah bir baktım çamur içinde kalmış. Yağmur mu yağdı çamur mu yağdı anlamadık. Arabanın camından dışarıyı görmek mümkün değildi, araba baya bir toz bulutu ile kaplıydı. Çamur içinde olunca hemen oto yıkamaya geldim burası da çok kalabalık, yapacak bir şey yok.” Arabaların biri gelip biri gidiyor Oto yıkamacı Metin Ayvaz her gün yoğun olduklarını ancak bugün bir başka yoğunluk olduğunu ve bunun kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Akşam çamur yağdı, ondan dolayı bir yoğunluk var ve çamur yağdığı için daha fazla. Bu çamur tozunu temizlemek biraz zor tabi ama ilacımız iyi olduğu için sorun olmuyor. Daha önce bir kere daha görmüştüm böyle. Ama bu kadar değildi bu sefer daha fazla yağdı” dedi.
“10 dakikada bir masa siliyorum” Sabah iş yerini açan ancak yoğun toz bulutu sebebiyle masalarını 10 dakikada bir silmek zorunda kaldığını söyleyen Erbabi Doğan ise, “Sabah kalktım, arabamı iki şişe suyla zor temizledim. Polen diyor kimisi ama tabiki değil çöl tozu bu. Zaten buradan karşıya baktığınız zaman karşısı gözükmüyor. Hava bildiğin sabah tozdan bulut gibiydi. 10 dakikada bir masa siliyorum. Nasıl geçer ne olur yağmur mu yağması lazım, o kadarını bilemiyorum” ifadelerini kullandı. Yağış sürecek Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre lodosun Kuzey Afrika topraklarından aldığı toz taşınması, Türkiye'nin batı kıyılarına taşındı. Yetkililer, İzmir'de bugün ve yarın havadaki toz ve rüzgar nedeniyle çamur şeklinde yağış görülebileceğini bildirdi.
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