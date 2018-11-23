İzmir'den 24 Kasım öncesi 2 bin kişiyle Anıtkabir'e çıkarma

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( İZMİR ) - Gençler, 24 Kasım öncesi Başöğretmen Atatürk'ün huzurunda İZMİR



- İzmir'de, Balçova Belediyesi’nin düzenlediği organizasyon ile Anıtkabir’e giden 2 bin 500 kişi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Başöğretmen Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Balçova Belediyesi'nin, öğrencilerin tarihi yerinde öğrenmeleri ve başarıyı ödüllendirmek amacıyla başlattığı "Haydi cumhuriyet çocukları; başarı sizden, ödül bizden" kampanyası her geçen yıl büyüyerek devam ediyor. İlçedeki her çocuğun Anıtkabir’i ve Çanakkale’yi görmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında bugüne kadar binlerce çocuk Anıtkabir ve Çanakkale’yi ziyaret etti. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne denk gelen Anıtkabir ziyareti için önceki gün 52 otobüsten oluşan kafile Balçova’dan Anıtkabir’e gitti. Çoğunluğu çocuk; şehit ve gazi aileleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşların oluşturduğu 2 bin 500 kişilik Balçova heyeti, aslanlı yoldan geçerek resmi törenin yapılacağı mozolenin önüne geldi. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın resmi tören ile ulu önder ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşu yapıldı. Çalkaya, "Cumhuriyet değerlerini bizler de çocuklarımıza anlatıyoruz" Anıtkabir şeref defterini imzalayan Başkan Çalkaya, deftere, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk; Kurtuluş Savaşı’nda sergilediğiniz mücadele ruhunu ve ardından gerçekleştirdiğiniz devrimleri, gelecek nesillere aktarmak için Balçova’nın aydınlık yüzlü çocuklarıyla tekrar huzurundayız. Başöğretmen olarak bizlere öğrettiğiniz eğitim devrimlerini ve cumhuriyet değerlerini bizler de çocuklarımıza anlatıyoruz. Sevgili Ata’m; dünyada benzeri olmayan bir inançla kurmuş olduğun Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz neferleri olarak, ilke ve devrimlerini sonsuza kadar yücelteceğimize söz veriyoruz" diyerek duygularını yazdı. Geziye katılanlar, törenin ardından Anıtkabir’in içinde bulunan ve Atatürk’ün kullandığı eşyaların sergilendiği müzeyi gezdi. Özellikle Kurtuluş Savaşı’nın üç boyutlu animasyonlar ile anlatıldığı bölümü dikkatle inceleyen öğrenciler görevlilerden bilgi alarak bol bol fotoğraf çektirdi.

