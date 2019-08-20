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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor - Helikopterden çekilen gece görüntüleri

İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor - Helikopterden çekilen gece görüntüleri

- Gece uçuşundan görüntüler - Helikopter ile alevlerin tespit edilmesi - Çalışmalar kapsamında Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen gece uçuşunda 12 noktada alev tespit edilerek kara ekiplerine koordinatlar bildirildiİZMİR (AA) - İzmir 'deki orman yangınına müdahale kapsamında Türkiye'de ilk kez yapılan gece uçuşunda 12 noktada alev tespit edilerek kara ekiplerine koordinatların bildirildiği açıklandı.Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir 'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangınının söndürülmesi için yapılan gece uçuşuna ilişkin görüntüleri basın mensuplarıyla paylaştı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla Türkiye'de ilk kez yangın yönetim kontrol helikopteri ile yapılan gece uçuşunda kızılötesi termal kameralarla 12 noktada alev belirlendiği açıklandı.Koordinatları alan yer ekiplerinin Yeniköy, Beyler ve Kavacık'taki noktalara müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Termal Kamera Koordinat Orman Yangını Helikopter Basın Mensupları 

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