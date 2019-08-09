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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
İzmir’deki depoda büyük yangın

İzmir’deki depoda büyük yangın

Olay yerinden detay

( İZMİR -2) İZMİR

Polis Bild Gesi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 


- İzmir’in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir depoda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir depoda çıktı. Yangını görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine onlarca itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Madeni yağ deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesinin devam ettiği, zaman zaman küçük çaplı patlamalarında yaşandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de bölgeyi güvenlik çemberine aldı.
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