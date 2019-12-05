İzmir'deki çatışmada 10 kişi yaralanmıştı, sebebi belli oldu

-- Yaralıların kaldırıldığı hastaneden görüntüler

-- ARŞİV-



( İZMİR )- Silahlı çatışmanın nedeninin araba çizilmesinden dolayı kaynaklandığı iddia edildi İZMİR



- İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralanmıştı. Kavganın çıkış nedeninin ise aramanın çizilmesinden dolayı kaynaklandığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi'nde meydana gelmişti. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralanmış ve yaralılar çevre hastanelere sevk edilmişti. Arabanın çizilmesinden kaynaklandığı iddia edildi Öte yandan, yaşanan silahlı çatışmanın sebebi belli oldu. İddiaya göre A.K. isimli şahıs, yeni aldığı arabasını çizdiği için dün V.K. ile tartıştı. Bugün ise taraflar karşılaşınca tartışma büyüdü ve silahlar çekildi. Olayla ilgili her iki gruptan gözaltına alınan A.K., G.K., V.K., Ç.K., V.K. ve M.K.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Hayati tehlikeleri bulunmayan ve kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri tamamlanan yaralılardan 9’u ise taburcu edildi. Gözüne saçma isabet etmesi sonucu yaralanan O.V. (8) isimli çocuğun ise ameliyata alındığı bildirildi.

Polis ekiplerinin mahallede başka gerginlik yaşanmasın diye önlem aldığı da öğrenildi.



loading...