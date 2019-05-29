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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'deki 'askeri casuslukta kumpas' davasında karar

İzmir'deki 'askeri casuslukta kumpas' davasında karar

İzmir 'deki "askeri casuslukta kumpas" davasında karar - İzmir Adalet Sarayı'ndan görüntüler - Müşteki emekli albay Tamer Nalbant ile röportaj İzmir 'deki "askeri casuslukta kumpas" davasında karar - Müşteki emekli albay Tamer Nalbant: - "Bizim soruşturmamıza sebep olan o deliller oraya nasıl girdi? Bunlarla ilgili bu davada bir şeyler görmek istiyorduk ancak hayal kırıklığına uğradık"İZMİR (AA) - İzmir 'de, "askeri casusluk" soruşturmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte deliller üreterek kumpas kurdukları iddiasıyla yargılanan 13'ü tutuklu 90 sanıkla ilgili çıkan kararı değerlendiren müşteki emekli albay Tamer Nalbant, "Bizim soruşturmamıza sebep olan o deliller oraya nasıl girdi? Bunlarla ilgili bu davada bir şeyler görmek istiyorduk ancak hayal kırıklığına uğradık." dedi.
Nalbant, kararın ardından İzmir Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıl süren yargılamanın ardından kararın çıkmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Hangi sanığın ne kadar hapis cezası aldığının önemli olmadığına işaret eden Nalbant, şöyle konuştu:"Uzun süren yargılamada bazı tanıklar davayı sulandırmaya çalıştı. Önemli olan suç delillerini bu sanıkların üretip üretmediği konusuydu. Mahkeme kararında sanıklara yönelik 'delil üretme ve suç uydurma'ya ilişkin bir suç görmedik. Eğer gerekçeli kararda bu durum 'görevi kötüye kullanma ve resmi evrakta sahtecilik' suçunun altına konursa yanlış olacaktır. 41 sanığa 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek, özel hayatın gizliliği ihlal etmek' gibi suçlardan ceza verilmesi ise sevindirici."Nalbant, müştekiler olarak bu davayı titizlikle takip ettiklerini dile getirdi.Yargılama sürecinde özellikle delil üretme konusuna dikkati çektiklerini vurgulayan Nalbant, "Bizim soruşturmamıza sebep olan o deliller oraya nasıl girdi? Bunlarla ilgili bu davada bir şeyler görmek istiyorduk ancak hayal kırıklığına uğradık. Bu durumla ilgili avukatlar ve bu süreci yaşayan arkadaşlarla bir değerlendirme yapacağız. Süreci buna göre sürdürmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. İzmir 'deki "askeri casuslukta kumpas" davasında yargılanan 90 sanıktan 41'ine bugün 6 yıl 10 ay 15 gün ila 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası verildi, 34 sanık beraat etti, 15 kişinin dosyası ise ayrıldı.

Kişisel Veri Hapis Cezası Terör Örgütü Gerekçeli Karar Askeri Casusluk 

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