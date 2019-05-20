Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü

- Zincirleme kazanın olduğu yoldan görüntüler - Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçtan görüntüler - DetaylarİZMİR (AA) - İzmir 'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, çevre yolunda Buca'dan Bornova istikametine giden O.Ö. idaresindeki 45 RM 605 plakalı tır, Işıkkent ayrımında önünde yavaşlayan D.A'nın kullandığı 35 AGR 125 plakalı otomobile çarpmamak için durdu.Bu sırada arkadan gelen Mehmet Halit Kızıltoprak (37) yönetimindeki 07 HR 304 plakalı panelvan tıra, E.K. idaresindeki 35 ADJ 823 plakalı kamyon panelvana, çarpmanın şiddetiyle hareket eden tır da önündeki otomobile çarptı.Panelvan sürücüsü Kızıltoprak, kaza yerinde hayatını kaybetti.Tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Trafik Kazası 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı