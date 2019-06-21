Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı İzle

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı İzle

- Olay yerinden görüntülerİZMİR (AA) - İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mahir Armut'un (46) kullandığı 31 ACC 627 plakalı tır, Kemalpaşa - İzmir Çevre Yolu Sütçüler mevkisinde Ali Karagöz idaresindeki 38 D 4181 plakalı soğan yüklü kamyona arakadan çarptı. Aynı istikamette giden Ahmet Kocatürk yönetimindeki 34 SL 3973 plakalı otomobil de tıra çarptı.Kazada, tır sürücüsü araçta sıkıştı, otomobil sürücüsü yaralandı.Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan tır sürücüsü Mahir Armut'un hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kocatürk 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis Jandarma Trafik Kazası Bild 

İlgili Foto Galeriler
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı