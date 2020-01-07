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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
İzmir’de yürek ısıtan görüntüler...Evsiz vatandaşı elleriyle giydirdiler

İzmir’de yürek ısıtan görüntüler...Evsiz vatandaşı elleriyle giydirdiler

evsiz vatandaşı giydirmeleri

( İZMİR ) İZMİR

Kamera Cep Telefonu 


- İzmir’in Konak ilçesinde iki vatandaş, üstündeki kıyafetleri çıkartarak soğukta titreyen evsiz vatandaşı giydirdiler. Edinilen bilgiye göre olay Şair Eşref Bulvarı Eski İtfaiye civarında meydana geldi. Cadde kenarında soğuktan titreyen evsiz vatandaşı gören iki şahıs, üzerilerindeki kıyafeti çıkarttı. İki kişi olduğu görülen şahıslar, çıkarttıkları kıyafetler ile evsiz vatandaşı elleriyle giydirdi. Yoldan geçen vatandaşlar da o anlara tanık olarak şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yardımsever vatandaşların iç ısıtan görüntüleri, cep telefonu kameralarına yansıdı.
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