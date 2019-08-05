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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir’de yerleşim yerlerine yakın alanda korkutan orman yangını

İzmir’de yerleşim yerlerine yakın alanda korkutan orman yangını

- Olay yeri genel görüntü

Güvenlik Önlemi Orman Yangını Helikopter Orman İşçisi Trol 

--Olay yeri detay görüntü

( İZMİR - 2) İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde, akşam saatlerinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını korkuttu. Edinilen bilgiye göre orman yangını, Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi’nde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın, mahalledeki vatandaşları da sokağa döktü. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonrasında yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (Mİ-
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