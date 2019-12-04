Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de yangın paniği: 1 yaralı

İzmir'de yangın paniği: 1 yaralı

Yangının meydana geldiği apartmandan detay görüntüler

Hastane Yangın Paniği Bild Sağlık Ekipleri Trol 

-Yangın anı görüntüleri
-müdahaleden görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir apartmanın en üst katında bulunan dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Daire küle dönerken, evde ikamet eden şahıs hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Yangın, saat 16.00 sıralarında 1847/1 Sokak'ta bulunan bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız yaşayan Bayram Aksu (79) isimli şahıs uyurken henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bu esnada yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek isteyen Bayram Aksu'nun ellerinde yanıklar meydana geldi. Hafif şekilde yaralanan Aksu, dışarı çıkarılarak sağlık ekipleri aracılığıyla Çiğli Eğitim Bölge Hastanesine kaldırıldı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken alevler içerisinde kalan daire küle döndü ve kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı