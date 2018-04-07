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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir’de yangın: 1 ölü

İzmir’de yangın: 1 ölü

Dükkandan detay

Polis Bild Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ekiplerinden detay
-Mahalleden detay
-Polis ekiplerinden detay
-Olay yeri inceleme ekiplerinden detay

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Çiğli ilçesinde, hırdavat malzemeleri satılan bir dükkanında yangın çıktı. Yangında, dükkanda yaşadığı öğrenilen bir kişi dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.Olay, Dere Caddesi’ndeki hırdavat malzemeleri satılan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle hırdavat malzemeleri satılan dükkanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda hırdavat malzemeleri satılan dükkan kullanılmaz hale gelirken, içeride yapılan araştırmada dükkanın lavabo kısmında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine, Olay Yeri İnceleme ekipleri dükkanda çalışma yaptı. Çalışma sonucunda, ölen şahsın 44 yaşındaki Güngör Kıran olduğu tespit edildi. Talihsiz adam yangın başladığı sırada alevlerden kaçmak isterken, dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kuran’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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